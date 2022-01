Ende mit Polizeieinsatz : Zur Fahrprüfung unter Drogeneinfluss angetreten

Eupen Für einen 19-jährigen Fahrschüler endete die praktische Prüfung in Eupen vorzeitig in den Händen der Polizei.

Es gibt viele Gründe, warum eine praktische Fahrprüfung vorzeitig enden kann. In Eupen hat ein 19-Jähriger am Mittwoch nicht nur die Prüfung nicht bestanden, sondern sich auch gleich noch eine Strafanzeige eingehandelt.

Das lag nicht in erster Linie an seinen Fahrkünsten, sondern an aggressivem Verhalten in der Prüfung, woraufhin er des Autos verwiesen und die Polizei gerufen wurde.