Grausamer Fund in der Wallonie : Zerstückelte Leiche in Kühlschrank auf dem Albertkanal gefunden

Die belgische Polizei ermittelt nun. Foto: dpa/Stephan Jansen

Oupeye Ein Zeuge macht am Dienstag einen entsetzlichen Fund am Rande des belgischen Albertkanals bei Oupeye. In einem übelriechenden Kühlschrank finden sich Arme und Beine einer Frau. Nun ermittelt die Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Mann hat am Dienstag auf dem Albertkanal im belgischen Hermalle-sous-Argenteau (Gemeinde Oupeye) einen grausamen Fund gemeldet. Nicht weit von der Feuerwache des Ortes entdeckte er einen Kühlschrank, der auf dem parallel zur Maas verlaufenden Gewässer trieb.

Er näherte sich dem Ufer und schaffte es laut der belgischen Zeitung „Sudinfo“, den Kühlschrank zu sich zu ziehen. Da ihm ein übler Geruch entgegenschlug, der von dem Gerät ausging, wandte der Mann sich an die Polizei.

Glücklicherweise befand sich zur selben Zeit ein Team der Schifffahrtspolizei in der Nähe des Fundortes, rund 40 Kilometer westlich von Aachen. Die Polizisten zogen den Kühlschrank aus dem Wasser. Nach Informationen von „Sudinfo“ war der Kühlschrank relativ klein. Als die Einsatzkräfte ihn öffneten, entdeckten sie menschliche Gliedmaßen: zwei Arme und zwei Beine eines Menschen

Die Staatsanwaltschaft Lüttich wurde über den Sachverhalt informiert: „Ein Untersuchungsrichter wurde eingeschaltet und die Ermittlungen sind im Gange“, erklärt Catherine Collignon, die erste stellvertretende Staatsanwältin, die insbesondere für die Pressearbeit zuständig ist. Nach „Sudinfo“-Informationen haben sich am Dienstag im Laufe des Tages ein Gerichtsmediziner und ein Laborteam vor Ort begeben, um die ersten Feststellungen zu treffen. Es handelte sich um Gliedmaßen, die zu einer Frau gehörten. Die Fingernägel waren lackiert. Das DVI, der Dienst zur Identifizierung von Opfern, war am Dienstagnachmittag ebenfalls in Hermalle-sous-Argenteau.

Die Ermittlungen zu dem Fund wurden der Bundeskriminalpolizei in Lüttich anvertraut. Eine Untersuchung, die sich von daher nicht einfach gestaltet, da man zwar weiß, wo der Kühlschrank gefunden wurde, die Ermittler jedoch nicht wissen, wo er ins Wasser geworfen wurde.

Es könnte durchaus in Vivegnis oder Herstal, zum Beispiel, oder noch weiter flussaufwärts geschehen sein. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass der kleine Kühlschrank von einem Boot aus ins Wasser geworfen oder aus dem Kofferraum eines Fahrzeugs geholt wurde, das seinerseits aus allen Ecken Belgiens oder sogar noch weiter weg kommen kann. Dies würde die Suche erheblich erweitern und erschweren.

Der Bürgermeister von Oupeye, Serge Fillot, wurde seinerseits um 12.45 Uhr über den Vorfall informiert. „Die Ermittlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium. Ich bin schockiert, dass solche Dinge in unserer Region passieren. Als Mensch und Bürgermeister hoffe ich aufrichtig, dass der Täter verhaftet wird und sich für seine Taten verantworten muss. Ich hoffe auch, dass die Familie angemessen trauern kann“, sagt er.

(cheb)