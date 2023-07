Festnahme nach Leichenfund bei Lüttich : Zerstückelte der eigene Sohn seine Mutter und entsorgte sie im Kühlschrank?

Die Polizei hat nach dem grausamen Leichenfund am Albertkanal einen Verdächtigen mitgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Oupeye Es ist eine grausame Vermutung, der die belgische Polizei nachgeht: Hat ein 35-Jähriger seine Mutter (74) ermordet, ihre Gliedmaßen abgetrennt und im Albertkanal in einem Kühlschrank und Müllcontainer versenkt?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es war ein grausamer Fund, den ein Zeuge am Dienstag im belgischen Albertkanal gemacht hat. Im künstlich angelegten Gewässer, das parallel zur Maas verläuft, sah der Mann einen Kühlschrank schwimmen. Er konnte ihn zu sich ziehen und alarmierte aufgrund des beißenden Geruchs sofort die Polizei zu der Fundstelle im Oupeyer Ortsteil Hermalle-sous-Argenteau, rund 40 Kilometer westlich von Aachen und ein paar Kilometer flussaufwärts von Lüttich aus gelegen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen: Im Kühlschrank fanden sich verwesende Gliedmaßen – Beine und Arme einer Frau. Sofort übernahm die Mordabteilung der Bundeskriminalpolizei in Lüttich die Ermittlungen. Experten identifizierten die Leiche als 74-jährige Frau aus Jemeppe.

Nun gibt es eine neue Entwicklung in dem Fall, wie die Zeitung „Sudinfo“ unter Berufung auf die ermittelnden Behörden berichtet. So wurde der Sohn (35) der Frau in einem Hotel bei Brüssel festgenommen. Er wollte von dort aus nach Südkorea fliegen, stattdessen wird er am Freitag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Ihm wird der kaltblütige Mord an seiner Mutter vorgeworfen.

Wie die Zeitung weiter ausführt, ereignete sich die Tat wohl bereits am 15. Juli. Damals ging ein anonymer Anruf bei der Polizei ein: Jemand habe seine Mutter in Jemeppe, wenige Kilometer westlich von Lüttich, getötet, zerstückelt und in einem Kühlschrank entsorgt. Der Anrufer, der sich auf eine weitere Quelle berief, sei jedoch stark alkoholisiert gewesen und damit wenig glaubwürdig.

Trotzdem begaben sich die Ermittler zu dem Haus des Mordopfers in der Rue Grand-Vinâve in Jemeppe und durchsuchten es von oben bis unten. Sie öffneten alle Türen – auch die des Kühl- und Gefrierschranks –, fanden aber nichts. Auch Blut- und Schnittspuren waren nicht zu finden. Auf Nachfrage erklärten die Bewohner, dass die 74-Jähriger mit einer Freundin in Italien Urlaub gemacht habe und dass sie vor kurzem von ihr gehört hätten.

Dementsprechend legten die Ermittler den Fall vorerst wieder zu den Akten – bis zu dieser Woche. Schnell stellten sie die Verbindung zwischen dem Anruf und dem Leichenfund her. Der 35-Jährige geriet in dem Zuge ins Visier der Polizei, ebenso aber auch die Bewohner, die vom angeblichen Urlaub erzählten.

Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem ein weiterer Container in der Maas gefunden, nur wenige Kilometer südlich vom Kühlschrank-Fundort. In diesem Container befanden sich der Rumpf und der Kopf der Leiche.

Was geschah am 10. Juli?

Nach „Sudinfo“-Informationen geschah der Mord in Jemeppe bereits am 10. Juli. Anschließend wurden die Teile der Leiche zerstückelt und in Kühlschrank respektive Container in der Maas bei Jemeppe entsorgt. Der Container, so verriet ein darin eingebauter Chip, gehört zu einem Nachbarhaus des Mordopfers.

Der Sohn soll nun im Laufe des Donnerstags vernommen werden. Bislang gibt es keine Informationen zum möglichen Mordmotiv. Der Untersuchungsrichter wird erwartungsgemäß am Freitag einen Haftbefehl verhängen.

Ungeklärt bleibt derweil auch die Rolle der weiteren Bewohner, die am 15. Juli bestätigten, dass die Frau mit einer Freundin im Urlaub in Italien sei und sich erst vor kurzem gemeldet habe. Bislang gibt es laut „Sudinfo“ keinerlei Informationen dazu, ob sie eine bewusst gestreute Information des Tatverdächtigen wiedergaben oder wussten, dass die 74-Jährige bereits seit mehreren Tagen tot war. Auch darüber soll die Vernehmung am Donnerstag weitere Erkenntnisse geben.

(cheb)