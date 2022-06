Vorschlag der Grünen : Warum Belgier bald 30.000 Euro zum 25. Geburtstag bekommen könnten

Brüssel Eine ungewöhnliche Idee: Die wallonischen Grünen wollen, dass Belgier zukünftig zum 25. Geburstag 30.000 Euro vom Staat bekommen. Andere Parteien plädieren stattdessen für ein Grundeinkommen. Wer soll das finanzieren?

Die französischsprachige Partei Ecolo, die als grüne Partei in der Wallonie agiert, will zukünftig, dass jeder Belgier im Alter von 25 Jahren 30.000 Euro vom Staat erhält. Diese Idee wurde auf dem Pfingstkongress der Partei debattiert und von prominenten Vertretern befürwortet.

Das „universelle Solidaritätskapital“ käme unter dem Strich auch dem Staat und der Gesellschaft wieder zu Gute, betonten die Fürsprecher in bei der Versammlung in Brüssel. Das großzügige Geburtstagsgeschenk würde demnach dem Staat 2,5 Milliarden Euro pro Jahr kosten und könnte durch eine einprozentige Sondersteuer für Reiche finanziert werden. Dabei bezog sich unter anderem die Co-Vorsitzende Rajae Maouane auf eine Studie der Universität Leuven. Diese besage, dass die Sondersteuer rund sechs Milliarden Euro pro Jahr einbringen würde. Ecolo verfügt im belgischen Abgeordnetenhaus über 13 der 150 Sitze und über Sitze in den Parlamenten von Brüssel, der Wallonie und der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Sie gehört genau wie ihre flämische Schwesterpartei Groen der aktuellen Sieben-Parteien-Regierung an.