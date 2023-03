Schlägerei zwischen Autofahrern : Vorfahrt genommen, dann zugeschlagen

Die Polizei löste die Schlägerei auf (Symbolbild). Foto: Juergen Lange

Interaktiv Eupen Ein Gedränge zwischen zwei Autos mündet in Raeren-Eynatten mit einer Schlägerei zwischen den beiden Autofahrern. Die Szenerie erinnert an einen Vorfall am Europaplatz in Aachen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Mann war am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Aachener Straße in Raeren-Eynatten in Richtung Deutschland unterwegs. Zur gleichen Zeit nahm ein anderes Auto die Autobahnabfahrt der E40 und fuhr an der berühmten Friterie New Quinta vorbei auf die Aachener Straße auf. Der Fahrer des zweiten Autos nahm dem anderen dabei die Vorfahrt, sodass dieser mit seinem Auto nach links ausweichen musste.

Es kam nach Angaben der Polizei zu einem Gedränge der beiden Autos, wobei leichter Sachschaden entstand. Doch damit nicht genug. Der Fahrer im ersten Auto setzte sein Fahrzeug in Höhe der Autobahnbrücke quer, sodass das andere Auto nicht mehr weiterfahren konnte. Beide Fahrer stiegen aus und es kam zu einer Schlägerei.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von GoogleMaps angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von GoogleMaps. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von GoogleMaps, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Die Polizei wurde durch Zeugen zum Schauplatz gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte löste sich das Gemenge auf und die Polizei konnte den Sachverhalt zur Anzeige bringen. Der Mann aus dem zweiten Auto wurde bei der Schlägerei leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Eupen gebracht.

Eine ähnliche Situation hatte sich auch vor rund eineinhalb Wochen auch in Aachen am Europaplatz ereignet. Auch hier wurde versucht, eine Differenz im Straßenverkehr mit Fäusten zu regeln.

(red/pol)