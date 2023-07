Reisetipps : Klein, aber fein: Diese Perlen bietet Belgiens Küste

Service Oostende Sie ist gut erreichbar, 65 Kilometer lang und hat einiges zu bieten: die Küste Belgiens. Wir machen uns auf die Reise von De Panne nach Knokke-Heist und präsentieren Ihnen die besten Tipps für ihren (Kurz-)Urlaub.

Die Küste Belgiens ist nicht so lang wie die ihrer Nachbarländer. Nur 65 Kilometer misst der größtenteils durchgängige Sandstrand von der französischen Grenze bei De Panne bis Knokke-Heist an der Grenze zu den Niederlanden.

Setzen Sie sich also mit uns in die Kusttram (dt. Küstenstraßenbahn) und fahren entlang der belgischen Riviera.

De Panne

Los geht es nahe der Grenze zu Frankreich. Dort befindet sich das Naturreservat „De Westhoek“ bei De Panne. Es bietet das größte zusammenhängende Dünengebiet an der belgischen Küste – auch „flämische Sahara“ genannt. Entsprechend groß ist dort auch die Vielfalt an tierischen Bewohnern. Besonders für Vogelbeobachter ist es ein Highlight, lädt aber auch zu entspannten Spaziergängen ein.

Turbulenter geht es im Plopsaland zu. Der Freizeitpark bietet alles, was das Kinderherz begehrt. Neben mehreren Fahrattraktionen und Spielplätzen werden dort belgische Kinderserien aufgenommen. Aufgeteilt ist das Plopsaland in diverse Themengebiete. Praktisch: Der Freizeitpark hat eine eigene Haltestelle der Straßenbahn.

Oostduinkerke

Raversijde

Vorbei am Leuchtturm von Nieuwpoort geht es in Richtung der größten Stadt an der Küste, Oostende. Davor liegt auf Höhe des Flughafens die kleine Domein Raversijde. Dort kann Geschichte hautnah erlebt werden. Ein Abschnitt des Atlantikwalls aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Raversijde erhalten und kann im Freilichtmuseum besucht werden. Historische Erläuterungen, Bunkeranlagen und alte Geschütze säumen die Anlage auf den Dünen vor Oostende.