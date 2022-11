Auto, Poller und Schild beschädigt : Unfallfahrt mit Alkohol durch Raeren

Unter starkem Alkoholeinfluss prallte eine Frau mit ihrem Pkw in Raeren gegen Poller, ein Schild und ein parkendes Auto (Symbol). Foto: Colourbox

Raeren Eine laut Polizei stark angetrunkene Frau fährt am Donnerstagabend in Raeren in ein parkendes Auto. Zuvor soll sie mehrere Poller und ein Straßenschild angefahren haben.

Um 23.38 Uhr am Donnerstag ist der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Eynattener Straße in Raeren gemeldet worden. Eine Frau war mit ihrem Auto auf der Straße in Richtung Eynatten unterwegs und prallte nach rechts gegen ein parkendes Auto. Die Frau stand nach Angaben der Polizei unter starkem Alkoholeinfluss.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten weitere Unfälle mit Fahrerflucht unweit des Geschehens – auf der Hauptstraße – fest. Drei Verkehrspoller und ein Straßenschild wurden beschädigt. Da Trümmerteile des Unfallautos auch an den anderen Stellen gefunden wurden, wird die Frau auch für diese Unfälle verdächtigt.

Als die Verursacherin nach den anderen Vorfällen befragt wurde, gab sie an, sich an nichts erinnern zu können. Der Führerschein der Frau sei vorerst eingezogen worden.

(red/pol)