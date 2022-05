Nach Vorfall in Deutschland : Suche nach flüchtigen Straftätern in der Eupener Innenstadt

Eupen Polizeieinsatz in Eupen: Nachdem bei der Kontrolle eines Autos dessen Insassen flohen, sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab. Anwohner wurden aufgefordert, im Haus zu bleiben und keine Anhalter mitzunehmen.

Vorausgegangen war eine Straftat im Gebiet der deutschen Eifel am Morgen. Nähere Angaben dazu machte die ostbelgische Polizei zunächst nicht. In der Eupener Unterstadt wurde dann am Schilsweg ein verdächtiges Fahrzeug gestoppt. Dessen Insassen flüchteten offenbar in nördliche Richtung.