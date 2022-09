Neue Genehmigung : Strenge Vorgaben für den Flughafen Lüttich

Lüttich/Aachen Auch in der Region Aachen gibt es Ärger über den Lärm der Frachtmaschinen in Richtung Lüttich. Die neue Betriebserlaubnis sieht nun vor, dass es nachts ruhiger rund um den Airport werden soll.

Für direkte Anwohner, aber auch die Menschen im Umland ist das eine Erleichterung. Im vorigen Jahr gab es 2000 Beschwerden über Fluglärm bei der zuständigen belgischen Beschwerdestelle Sowaer. Das ist eine Verdopplung im Vergleich zu früheren Jahren. Auch in Aachen mehren sich Beschwerden von Menschen über zunehmenden Fluglärm, der auf den Flughafen Lüttich zurückgeführt wird. Die Aachener Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen (parteilos) und NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) waren im Februar eigens nach Lüttich gereist, um Sorgen und Ärger der Menschen in der Region vorzutragen und das Gespräch mit dem Flughafenbetreiber zu suchen.

Der Lütticher Flughafen ist der fünftgrößte Frachtflughafen in Europa ist. Im vorigen Jahr wurden 1,4 Millionen Tonnen Frachtgüter abgewickelt. 2040 sollen eigentlich doppelt so viele Frachtgüter wie jetzt transportiert werden, also 2,5 Millionen Tonnen. Unter anderem siedelt sich der chinesische Amazon-Konkurrent Alibaba derzeit an.