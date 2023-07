120 Flüge ausgefallen : Streik von Ryanair-Piloten in Belgien

Fluggäste stehen am Check-in Schalter von Ryanair zu Beginn eines Streiks der Piloten der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair am Flughafen Charleroi. Foto: dpa/Mathieu Colinet

Brüssel In Belgien sind am Wochenende aufgrund von Streiks der Ryanair-Piloten insgesamt 120 Flüge ausgefallen.

Allein am Sonntag seien insgesamt 58 Flüge vom und zum Flughafen Brüssel-Charleroi – etwa 50 Kilometer südlich der belgischen Hauptstadt Brüssel – von der Arbeitsniederlegung betroffen gewesen, meldete der Flughafen auf seiner Webseite. Fast 8000 Passagiere hätten das Land nicht wie geplant verlassen können, schätzte der belgische öffentlich-rechtliche Rundfunk RTBF. Am Samstag wurden 62 Flüge gestrichen.

Was Flugreisende bei Verspätungen & Co. wissen sollten

Fluggastrechte : Was Flugreisende bei Verspätungen & Co. wissen sollten Ob bei einer privaten Urlaubsreise oder im internationalen Business: Flugreisen sind im Leben vieler Menschen präsent und kaum wegzudenken. Sie werden meist präzise geplant und viele weitere Abschnitte der Reiseroute sind von einer pünktlichen Flugzeug-Ankunft abhängig.

Am Samstag drohten die Piloten der RTBF zufolge mit weiteren Streiktagen in diesem Sommer, falls die Fluggesellschaft ihre Forderungen nicht erfüllen würde. Ryanair bietet keine Flüge von Brüssel-Charleroi zu Zielen in Deutschland an.