„Killer von Brabant“ : Polizei sucht mit Foto nach neuen Hinweisen

Brüssel Fast 40 Jahre nach der Mordserie der „Killer von Brabant“ hat sich die belgische Polizei mit einem Foto an die Öffentlichkeit gewandt. Der auf dem Foto abgebildete Mann könnte in dem Fall eine wichtige Rolle spielen.

Die sogenannten „Killer von Brabant“ sollen in Belgien in den Jahren 1982 bis 1985 bei brutalen Überfällen 28 Menschen ermordet haben. Sie schlugen vor allem in Supermärkten zu, wie zuletzt im November 1985 in Aalst bei Brüssel.