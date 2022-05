Nächtliche Flucht über die Grenze : Polizei stoppt Automatensprenger mit Nagelkette

Die Flucht der mutmaßlichen Geldautomatensprenger endete nach rund 100 Kilometern in Eupen (Symbolbild). Foto: dpa/Julien Warnand

Eupen/Koblenz Die beiden am Sonntag in Eupen festgenommenen Männer sollen zuvor in Deutschland an Sprengungen zweier Geldautomaten beteiligt gewesen sein. Das bestätigte am Montag ein Sprecher der belgischen Polizei.