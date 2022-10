Fahrbahnerneuerung : Nächster Schritt auf der Autobahnbaustelle Richtung Lüttich

Lüttich Derzeit wird die belgische Autobahn E40 in Richtung Lüttich ab Welkenraedt saniert. Nun wird die Verkehrsführung geändert.

Die Erneuerung der Fahrbahn auf der Autobahn E40 zwischen Welkenraedt und dem Kreuz Battice geht damit in die nächste Phase.

Die Abfahrt 37bis (Thimister-Clermont) wird ab Mittwoch wieder freigegeben. Dafür wird ab dann die Abfahrt am Kreuz Battice in Richtung Verviers und St. Vith gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Abfahrt 36 (Barchon).

Auch die Abfahrt am Kreuz in Richtung Norden/Battice ist von der vorübergehenden Sperrung betroffen. Die Arbeiten sollen laut Plan bis Ende Oktober beendet sein. Infolge der Baustelle kommt es bisweilen zu längeren Stop-and-Go-Phasen ab Welkenraedt in Richtung Lüttich/Spa.