Schüsse in Antwerpen : Nach versuchter Minister-Entführung neue Drohungen

Schüsse in Antwerpen

Die belgische Polizei nahm mehrere Verdächtige fest, die mit der versuchten Entführung in Zusammenhang stehen sollen. (Symbolbild) Foto: dpa/Julien Warnand

Brüssel Nach der vereitelten Entführung des belgischen Justizministers Vincent Van Quickenborne hält die Bedrohung des Politikers an.

In der Nähe seines Wohnhauses wurde am Montag ein verdächtiges Paket entdeckt, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Polizei berichtete. Der Dienst für die Entfernung und Zerstörung von Sprengkörpern sei hinzugerufen worden. Anwohner im Umkreis von 100 Metern mussten ihre Häuser verlassen. Belgische Medien berichteten zudem von Schießereien in Antwerpen, die womöglich auf Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden zurückgingen.