Ab aufs Rad, Route 13 : Mit dem Rad in den Tälern von Herk und Jeker

Die belgische Gemeinde Haspengouw liegt im flämischen Teil. Über wellige Hügel geht es in die Wallonie, den französischsprachigen Teil Belgiens. Foto: Ralf Schröder

Bommershoven Feine Runde durch den welligen flämischen Haspengouw mit einem Abstecher in den wallonischen Teil Belgiens.

Wir starten im kleinen limburgischen Dorf Bommershoven am Knotenpunkt 156, der auf der Alfonsstraat zwischen dem historischen Kasteel und der Kirche liegt. Am Straßenrand sind Parkmöglichkeiten vorhanden. Von hier radeln wie die auf der linken Seite angegebenen Knotenpunkte (KP) an. Nachdem wir KP 155 passiert haben, sind wir zunächst auf dem alten Römerweg (Romeinse Kasseien) unterwegs, wo wir auf den markierten Standort einer einstigen Römervilla treffen.

Am KP 161 verlassen wir den alten Römerweg nach links und radeln in Richtung Mettekoven, das im Tal der Herk liegt. Wenig später treffen wir kurz vor Groot-Gelmen auf das Chateau de la Motte. In seiner weitläufigen Parkanlage ist auch ein Restaurant mit Terrasse beheimatet. Unsere Route mäandert rund um den Lauf der Herk, bei Gelinden geht es durch das Natuurreservaat Overbroek.

Dann geht es hinüber ins Tal der Jeker (französich: Le Geer), wo wir kurz den flämischen Landesteil verlassen und einige Dörfer der wallonischen Provinz Lüttich durchradeln: Oreye, Thys und Crisnée. Wenig später geht es, zurück in Flandern, durch Herstappe, die kleinste Gemeinde Belgiens. In Lauw queren wir erneut die Jeker und nehmen Kurs auf Vechmaal.

Tourinfos Das erwartet Sie unterwegs Start: Bommershoven

Strecke: 51 km

Höhenmeter: 312 m Beschreibung: Komplett im Knotenpunkt-System: Feine Runde durch den welligen flämischen Haspengouw mit einem Abstecher in den wallonischen Teil Belgiens. Es geht durch Acker- und Obstanbau-Land, die Landschaft hat aber gleichzeitig viele Grünzüge, Waldstücke, Alleen, Bachtäler und Heckenwege. Zahlreiche alte Gehöfte und auch Schlösser zieren die Tour, es gibt verschiedene Einkehrmöglichkeiten. Etliche kurze Steigungen, die aber keine sportlichen Großtaten verlangen. Nur einmal geht es kurz über Schotter. Stationen: Bommershoven, Bollenberg, Voort, Mettekoven, Groot-Gelmen, Klein-Gelmen, Gelinden Batsheers, Opheers, Bergilers, Oreye, Thys, Crisnée, Odeur, Herstappe, Lauw, Vechmaal, Heks, Bommershoven Sehenswert: Standort ehemalige Römervilla, Chateau de la Motte, Natuurreservaat Overbroek, Kapelle Sint-Pieter Vechmaal, Schloss Heks