Ab aufs Rad, Route 15 : Mit dem Rad entlang der Bergbäche rund um den Gileppe-Stausee

Vorbei am ruhigen Nordhang des Hohen Venns geht es zum Gileppe-Stausee. Foto: Ralf Schröder

Serie Eupen Bei dieser Route führt der Weg vorbei an den Bergbächen des Hohen Venn und am Gileppe-Stausee. Die Tour enthält einige Anstiege, kann aber bei Bedarf verkürzt werden.

Die Tour beginnt in der Eupener Unterstadt vom Waldparkplatz, der sich am Ende der Straße „Hütte“ befindet. Über die Knotenpunkte 58 und 57 erreichen wir die schwarze Brücke am Zusammenfluss von Hill und Soor. Wir folgen für einige Zeit der Soor, einem wilden Bergbach. Am KP 59 verlassen wir die Auenlandschaft der Soor scharf nach links und radeln steil bergauf.

Tourinfos Das erwartet Sie unterwegs Start: Eupen

Strecke: 46 km

Höhenmeter: 591 m Beschreibung: Diese Runde führt uns entlang der Bergbäche am stillen Nordhang des Hohen Venns und an den Gileppe-Stausee. Wir fahren dabei auch durch die typische Moorlandschaft des geschützten Gebiets. Die Tour enthält einige lange Anstiege. Sie weist auf zirka 7 Kilometern nicht ­asphaltierte Wege auf, die jedoch gut fahrbar sind. Nur auf wenigen kurzen Passagen ist mit Autoverkehr zu rechnen. Die Strecke kann auf 32 Kilometer verkürzt werden, wenn man vom KP 66 direkt den KP 62 ­ansteuert. Knotenpunkte: 58 – 57 – 59 – 60 – 67 – 66 – 65 – 64 – 63 – 62 – 61 – 38 – 39 – 40 – 58 Stationen: Eupen, Hertogenwald, Herbiester, Lac de la Gileppe, Eupen Sehenswert: Tal der Soor, Gileppe-Bach, Lac de la Gileppe, Eupen Unterstadt Einkehrtipp: Panoramique Restaurant Route de la Gileppe 55A B-4845 Jalhay Tel: +32(0) 87 765687 info@gileppe.com www.gileppe.com

Mit zunehmender Höhe wechselt der dichte Mischwald hin zu offener Vennlandschaft. An KP 60 erreichen wir die Hütte Seveneiken, einen schönen Rastplatz unter altem Baumbestand. Der Weg steigt nun etwas sanfter an und führt uns in Richtung KP 67. Auf dieser Passage kreuzen wir die hier noch schmale, in Torfmoosflächen eingebettete Soor.

Nach wenigen Metern auf einer größeren Landstraße rollen wir am Bach Gileppe entlang bergab. Der Wegesrand ist gespickt mit zahlreichen Findlingen unterschiedlicher Größe. Nach einer kurzen Passage am Stausee entlang, geht es bergauf nach Herbiester. Dort am KP 65 biegen wir rechts ab und radeln auf der Höhe durch die von Hecken durchzogenen Wiesen.