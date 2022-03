Fahrer flüchtig : Lkw überrollt Fahrradfahrerin in Eupen

Eupen Bei einem Unfall in Eupen ist am Montag eine Fahrradfahrerin gestorben. Der Fahrer des beteiligten Lastwagens ist flüchtig.

Bei einem Unfall zwischen einem Lkw und einer Fahrradfahrerin ist am Montag in Eupen eine 62 Jahre alte Frau gestorben. Die Radfahrerin aus Kelmis wurde in unmittelbarer Nähe eines Kreisverkehrs an der Abzweigung Herbesthaler Straße/Industriestraße gefunden. Der Lastwagen hatte die Unfallstelle verlassen. Die Wiederbelebungsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben ohne Erfolg. Die Frau starb am Unfallort.