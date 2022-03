Radfahrerin überrollt : Lkw-Fahrer nach tödlichem Unfall in Eupen ermittelt

Lkw-Fahrer nach tödlichem Unfall in Eupen ermittelt

Eupen Nach einem tödlichen Unfall in einem Eupener Kreisverkehr hat die Polizei einen bislang flüchtigen Lkw-Fahrer ausfindig gemacht. Er hatte eine Fahrradfahrerin überrollt.

Bei dem Unfall am 7. März war eine 62 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein Lastwagen hatte sie in der Umgebung eines Kreisverkehrs an der Herbesthaler Straße überrollt. Mithilfe von Zeugenaussagen konnte die Polizei nun zunächst das Transportunternehmen und dann den flüchtigen Fahrer ausfindig machen.