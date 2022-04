Prozess in Eupen : Kelmiser wegen Kindesentführung und sexueller Belästigung verurteilt

Prozess in Eupen

Kelmis Zwei entführte Kinder sorgten im Oktober für große Aufregung in Kelmis. Ihre Eltern konnten sie dank deren Hilferufe in der Wohnung des Entführers auffinden. Nun wurde ein deutliches Urteil gegen den Täter gesprochen.

Im Oktober 2021 hatte der 49-Jährige die zwei Kinder im damaligen Alter von vier und sechs Jahren entführt und sexuell belästigt. Das sah das Eupener Strafgericht am Mittwochmorgen als erwiesen an.

Die Kinder waren zuvor samstagsnachmittags in der Nachbarschaft unterwegs, kamen aber nicht wieder Zuhause an. Die Eltern machten sich mit mehreren Nachbarn auf die Suche und wurden aufgrund der Schreie ihrer Kinder auf die Wohnung des am Mittwoch Verurteilten aufmerksam. Daraufhin brachen die Eltern die Tür auf und konnten nach kurzen Handgreiflichkeiten ihre Kinder befreien.