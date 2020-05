In Belgien

Eine Fahne mit der Afschrift „Merci! Dank U! Danke!“ weht auf dem Atomium in Brüssel. Die Reisebeschränkungen wurden nun verlängert. Foto: dpa/Laurie Dieffembacq

Belgien Das Verbot nicht notwendiger Reisen von und nach Belgien ist wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 8. Juni verlängert worden. Das gibt das niederländische Newsportal 1limburg bekannt.

Das niederländische Newsportal 1limburg gab am frühen Montagmorgen bekannt, dass die Reisebeschränkungen in Belgien bis zum 8. Juni verlängert werden. Außerdem gelte ab heute eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln.