Mit Schlauchboot ins Wasser gesprungen : 22-jähriger Eupener stirbt im Hochwasser

In Belgien sind laut Medieninformationen zwei Menschen in Folgen des Unwetters gestorben. Foto: MHA/Georg Müller-Sieczkarek

Eupen/Brüssel In Belgien sind zwei Menschen im Zusammenhang mit Starkregen und Hochwasser in der Provinz Lüttich ums Leben gekommen – einer von ihnen in Eupen.