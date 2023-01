Gewalt in Antwerpener Drogenmilieu : Elfjährige nach Schüssen in Verbindung mit Drogenszene tot

Antwerpen In Antwerpen starb ein elfjähriges Mädchen, nachdem Unbekannte auf ein Garagentor geschossen haben. Jetzt wird untersucht, ob die Tat tatsächlich in Verbindung mit der Drogenszene steht.

Ein elfjähriges Mädchen ist nach Schüssen in Antwerpen gestorben. Die Tat steht vermutlich in Zusammenhang mit dem belgischen Drogenmilieu, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigte. Den Angaben zufolge wurden am Montagabend Schüsse auf ein Garagentor im Stadtteil Merksem abgegeben und trafen Menschen in der Garage. Wenig später sei das Mädchen gestorben, zwei weitere Personen seien verletzt worden.