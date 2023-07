Mit dem Rad durch Belgien : Genießen im Herver Land

Unterwegs auf der ehemaligen Bahntrasse, auf den Ravel-Linien 38 und 39. Foto: Günter Jekubzik

Aachen Mit dem Fahrrad lässt sich die fruchtbare Landschaft zwischen Aachen und Lüttich angenehm entspannt erkunden. Käse, Sirup, Säfte und Bier – auch ohne Alkohol – machen das Vergnügen komplett.

Grüne Täler, verstreute Bauernhöfe; Hecken als lebendige Zäune um saftige Wiesen; Obstbäume, unter denen Kühe grasen – das Herver Land in Belgien, eine fruchtbare Hochebene zwischen Weser und Maas, erschließt sich über die neu asphaltierten, mit dem Preis „Best European Greenway“ ausgezeichneten Radwege L38/39 nun noch einfacher für ein- oder mehrtägige Radtouren. Wir entdecken ein landschaftliches Kleinod, auch Butterdose genannt, mit vielen nachhaltig produzierten Genüssen.

Besonders für den Aachener Raum sind die neuen grünen Radwege als Zufahrt über Kelmis oder den Dreiländerpunkt ein Segen. Wirklich neu sind sie nicht, sie existierten schon Jahrzehnte als Bahnstrecken. Nach deren Stilllegung lagen sie brach und wurden zuerst mit unbefestigtem Untergrund für Gelände-Fahrräder eingerichtet. Nach einer großen Investition bieten nun die asphaltierten Strecken mit Seitenstreifen für Fußgänger und Pferde einen angenehm flachen Weg nach Aubel oder Lüttich. Beim Hinweg entscheiden wir uns für den L39B, der hinter Kelmis beginnt und bei Plom­bières mit dem L38 zusammentrifft.

Das Kloster Val-Dieu

Das begeisternd angenehm ruhige Radeln auf dem L39B/L38 bietet als Zugabe die Blicke von der alten Bahntrasse. Der dichte Baumbestand links und rechts bildet oft grüne Tunnel der Abgeschiedenheit. In den Lücken öffnet sich die Weite des Herver Landes mit Wiesen, alten Obstbäumen und sanften Hügeln. Vereinzelt gibt es kleine Dörfer, unter denen Aubel und Clermont-sur-Berwinne hervorstechen. Wobei das Kloster Val-Dieu im „Tal Gottes“ unbedingt sehenswert ist. Dafür verlassen wir in Aubel den L38, um nach 32 Kilometern und einer schier endlosen, weit kurvigen Abfahrt im Val-Dieu anzukommen.

Die Abtei Unsere Liebe Frau von Val-Dieu wurde 1216 von Zisterziensermönchen gegründet und wird heute von Laien geleitet. Über der Anlage thront ein Kirchturm mit wechselhafter Geschichte. Die alten Mauern umschließen auch eine bekannte Brauerei. Die Brasserie im ruhigen Innenhof bietet selbstverständlich Val-Dieu-Bier und andere lokale Leckereien wie den Herver Käse. Führungen gibt es sowohl für Kloster und Kirche als auch in der Brauerei. Ein Probetrinken gehört dazu, auch Bier ohne Alkohol wird ausgeschenkt. Ebenfalls eindrucksvoll ist der weite, ruhige und frei zugängliche Garten hinter dem Kloster.

Fromagerie und Cidrerie

In Richtung Herve lassen wir den Radweg links liegen und spüren direkt, wie sehr dieser einem das „Klettern“ über die Hügel erspart hat. Nicht weit entfernt verbirgt sich hinter einem gewöhnlichen Bauernhaus ein Hort spezieller Käse-Genüsse: In der Fromagerie du Vieux Moulin der Familie Polinard werden 15 Prozent vom wohlschmeckenden Herver Käse mit seinem kräftigen Aroma aus Rohmilch hergestellt. Der Rest entsteht bei der Konkurrenz mit pasteurisierter Milch. „Le Herve“ ist der einzige belgische Käse „geschützter Ursprungsbezeichnung“ (Appellation d’Origine Protégée, A.O.P.).

Das Kloster Val-Dieu ist sehenswert: Dort gibt es auch lokale Leckereien wie Herver Käse. Foto: Arnaud Siquet

Katia Polinard führt uns über den Bauernhof ihrer Großeltern und erklärt die Philosophie der „Käserei der alten Mühle“: Schon bei der Milchproduktion an den Käse denken! Das Wasser spült Mineralien in die auf Sandstein gelegenen saftigen Wiesen, welche der Milch ein besonderes Aroma geben. Nachdem Lab die auf 32 Grad erhitzte Milch gerinnen lässt, werden die handgroßen Käselaiber in Salz eingelegt und über die Wochen der Ausreifung immer wieder von Hand gewaschen. Aus dem abgepumpten Molkekonzentrat entsteht als Nebenprodukt ein probiotisches Getränk, das in dem eigenen Inforaum neben dem Käse angeboten wird.

Gleich eine Ecke weiter ist schon unser Tagesziel, das Hotel Aux Etangs. Herrlich ruhige Zimmer am Ufer eines kleinen Teichs. Während die Fahrräder unserer Gruppe ohne Umstände in einem Abstellraum unterkommen, haben die Gäste, die mit dem Helikopter zum exquisiten Abendessen ins angegliederte Restaurant einfliegen, einen speziellen Lande- und Parkplatz.

Zurück nach Aubel nutzen wir am nächsten Tag ein weiteres Stück des L38, an dem die Kilometerschilder die Entfernung bis nach Lüttich ausweisen. Wir passieren das Herver Haus des Tourismus in einem der alten Bahnhöfe an der Radstrecke. Danach ist Zeit für eine Erfrischung in der Cidrerie Atelier Constant-Berger, die eigentlich Kelterei, eine Apfelweinfabrik und eine Brennerei ist. Zwar ist man hier vor allem stolz auf den berühmten regionalen Cidre, und auch ein Obstbrand („eau de vivre“) steht im Regal, aber wir genießen die vollmundigen Säfte, denn „wir müssen ja noch fahren“.

Das Unternehmen ist zwar noch recht jung, doch Traditionspflege ist auch hier wichtig: In den 70er Jahren wurden mit EU-Geldern viele Bäume für extensive Landwirtschaft gekappt, heute geht man wieder zurück zu Obstgärten mit hochstämmigen Obstbäumen und Kühen darunter. Die prägende Bewirtschaftung der Herver Landschaft.

info Die Tour bis Aubel (rund 50 Kilometer) lässt sich gut an einem Tag schaffen. Zur Übernachtung für die längere Schleife (94 Kilometer) bietet die touristisch nicht überlaufene Region vereinzelte Pensionen für wenige Personen an. Am belgischen Nationalfeiertag, am Freitag, 21. Juli, findet in Aubel die XXL-Version des Marktes mit 250 Ausstellern und großem Flohmarkt statt. Strecken: Aachen – Val-Dieu https://www.komoot.de/tour/1155183073 Val-Dieu – Herve – Hotel Aux Etangs https://www.komoot.de/tour/1155195134 Hotel Aux Etangs – Aubel https://www.komoot.de/tour/1196162398 Aubel – Aachen https://www.komoot.de/tour/1155217405 Tourismus-Info: https://www.paysdeherve.be/ Am Wegesrand Fromagerie du Vieux Moulin Sur la commune 14, 4651 Battice http://fromagerie-du-vieux-moulin.be/ (Samstags offener Besuch um 14 Uhr) Cidrerie Atelier Constant-Berger Rue de Herve 102b, 4651 Battice http://atelier-constantberger.be/ (Samstags Führungen von 11 bis 12 Uhr) Siroperie Artisanale d’Aubel Rue Saint-Antoine 16, 4880 Aubel https://sirop.be (Samstags Führungen auf Deutsch um 11 Uhr, zusätzlich Gruppen- und Einzeltermine) Unterkunft Hotel Aux Etangs Maison du bois 66, 4651 Bruyères – Herve https://www.auxetangsdelavieilleferme.be/

Die Cidrerien stellen verschiedenste eigene Produkte her, sind aber auch Fruchtpressen für jedermann. Wer über 200 Kilogramm Früchte bringt, bekommt sogar reinen eigenen Saft. Und zwar pro Kilogramm Äpfel 600 Milliliter trüben Saft. Der Ertrag ließe sich auch auf 800 Milliliter steigern, hätte dann aber nicht so viel Geschmack.

Wir fahren weiter, vorbei am gewaltigen Fort Battice aus dem Jahr 1934, gebaut zur Verteidigung gegen Deutschland. Kurz verlassen wir den L38 für einen Abstecher nach Clermont-sur-Berwinne, mit seinem Torbogen über der Kopfsteinpflasterstraße und der Kirche über dem Ort eines der vom Tourismusverband ausgewiesenen „schönsten Dörfer“ der Wallonie. Mit Olne, Soiron und Clermont liegen gleich drei von ihnen im Herver Land.

Das „Schwarze Gold“

Im idyllischen Aubel am Rande des Val-Dieu besuchen wir die Siroperie Artisanale d’Aubel, wo nach einem 400 Jahre alten Rezept seit 1757 in der zwölften Generation das „Schwarze Gold des Herver Landes“ zubereitet wird. Senior Claudy Nyssen empfängt uns in seinem Familienbetrieb. Um Äpfel und Birnen das ganze Jahr über genießen zu können, wurden sie traditionell eingekocht. Heute sind nur noch vier kleine und eine große Siroperie übrig. Die Früchte sind auch hier alle alte hochstämmige Sorten. Je mehr Sorten, desto besser ist der Sirup. Sie werden zehn Stunden gekocht und dann ausgepresst, bis aus acht Teilen Frucht ein Teil Sirup übrig bleibt. Vier Teile Wasser sind verkocht, drei Teile Fruchtfleisch werden weiterverwertet.

In der Siroperie von Aubel: Hier entsteht das „Schwarze Gold“. Foto: Jean-Paul Remy

Nyssen fertigt bis zu 60.000 Liter Sirup pro Jahr. Sirup wird nur in der Erntezeit September und Oktober produziert. Eine weitere Saison ist die Erdbeerzeit für Marmeladen. Das ganze Jahr über ist die Siroperie Artisanale d’Aubel offen für Führungen. 15.000 Besuchern zeigt Claudy Nyssen seine Kupferkessel, die gerade noch rot von den Erdbeeren sind. Niederländer, Franzosen und Deutsche bilden die größten Besuchergruppen.

Der Markt von Aubel

Da Sonntag ist, können wir den Markt von Aubel erleben: Die überregional bekannte Attraktion des kleinen Ortes zwischen Maastricht, Lüttich und Aachen existiert schon seit 1630. Rund 60 Stände bieten hier Produkte der Region an, selbstverständlich sehen wir hier auch Katia von der Käserei wieder. Der Bürgermeister ist selbst noch als Metzger auf dem Markt aktiv und schleppt eigenhändig die Kartoffeln für die obligatorischen Pommes frites. Der Dienstag war der ursprüngliche Markttag. Eine Institution, die so wichtig war, dass hier bis in die 60er Jahre der Eierpreis für die kommende Woche in der ganzen Region festgelegt wurde.

3000 Marktbesucher verzeichnet Aubel an normalen Sonntagen. Ein ganz besonderes Event mit 250 Ausstellern ist der große Flohmarkt am belgischen Nationalfeiertag, dem 21. Juli. Dann sind alle Parkplätze rund um das Dorf derart überfüllt, dass sich die Anreise mit dem Rad erst recht empfiehlt.