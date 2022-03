Nach dem Unglück : Gedenken mit Luftballons an Opfer der Todesfahrt in Belgien

Eine Frau legt Blumen an der Unfallstelle nider. Foto: dpa/Laurie Dieffembacq

La Louvière In Belgien werden zum Gedenken an die sechs Opfer eines Autounglücks am frühen Montagabend Luftballons in den Himmel steigen. Am Sonntag war ein Auto in eine Menschengruppe gefahren, die Ursache ist weiterhin unklar.

Nach einem Autounglück mit sechs Toten bei einer Karnevalsveranstaltung in Belgien soll am Dienstag der Opfer gedacht werden. Im Zentrum des Orts Strépy-Bracquegnies sollen am frühen Abend Luftballons in den Himmmel steigen, wie die Nachrichtenagentur Belga am Montag berichtete. Dann hätten eigentlich die dreitägigen Karnevalsfeiern in dem Ort enden sollen.

Am Sonntag war in Strépy-Bracquegnies ein Auto bei einer Karnevalsveranstaltung in eine Menschenmenge gerast. Sechs Menschen starben, zehn waren am Montag noch in kritischem Zustand. Die Ursache für den Vorfall war am Montag weiter unklar. Bereits am Sonntagvormittag hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gesagt, dass es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe.

Die Ermittler erhofften sich Erkenntnisse aus der Untersuchung des Autos, insbesondere darüber, warum der Wagen ungebremst in die Menschenmenge fuhr. Dabei geht es etwa um die Frage, ob eine Technik zur Verhinderung von Zusammenstößen deaktiviert worden ist, wie ein Ermittler Belga zufolge im Fernsehen sagte. Zudem wird noch auf die Ergebnisse von Bluttests der beiden Autoinsassen gewartet, die Aufschluss darüber geben sollen, ob sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen.

