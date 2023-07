Fußball-WM der Frauen : Kathrin Hendrich: Geerdete Leistungsträgerin aus Eupen

Eine der erfahrensten WM-Teilnehmerinnen: Die Deutsch-Belgierin Kathrin Hendrich. Foto: Imago/Beautiful Sports

Eupen Die aus Eupen stammende Kathrin Hendrich ist aus der Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken. Trotz einer holprigen Vorbereitung ist die 31-Jährige voller Optimismus zur WM geflogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Hellmann​

Zunächst war es die tief stehende Sonne, die Kathrin-Julia Hendrich blendete. Der Anpfiff zur vermasselten Generalprobe der deutschen Fußballerinnen gegen Sambia (2:3) war noch gar nicht ertönt, da hielt sich die Abwehrspielerin bereits die Hand vor die Stirn. Ob die 31-Jährige schon ahnte, was im Sportpark Ronhof als schmerzhafter Erfahrungsprozess vor der Frauen-WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) auf sie zurollen würde? Eine Naturgewalt namens Barbra Banda; eine afrikanische Stürmerin, die auf bis zu 33 Kilometer pro Stunde beschleunigen würde – Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte zuvor gescherzt, in der Schweiz würde das beim Blitzen in der Fußgängerzone richtig teuer werden –, hatte auch Hendrich noch nie erlebt. Etliche Laufduelle verlor die deutsche Nummer drei, die bei zwei Gegentreffern denkbar schlecht aussah.

Kraft tanken bei der Familie

Als sie sich später in der Mixed Zone des Fürther Stadions äußerte, sprach sie unaufgeregt, aber deutlich: „Ehrlich gesagt, hatte ich solch eine Gegenspielerin noch nie. Es war superschwierig, gegen sie zu spielen. Wir haben gesehen, woran wir noch arbeiten müssen. Leider haben wir hinten zu naiv verteidigt.“ Es ist noch nicht so oft vorgekommen, dass die Verteidigerin vom VfL Wolfsburg, die gemeinhin zu den Schnellsten im Team gerechnet wird, schlicht überlaufen wird. Schuldvorwürfe musste die 58-fache Nationalspielerin nicht auf sich laden, weil es im Rückzugsverhalten nach Ballverlusten bei den Vizeeuropameisterinnen nicht stimmte. „Vielleicht war das zur richtigen Zeit ein Wachrüttler. Wir wissen, was auf uns bei der WM zukommt. Wir müssen vor allem konsequenter sein“, sagte Hendrich. „Aber so etwas schadet auch nicht. Ich hoffe, dass uns das jetzt eher beflügeln wird.“

Doch es braucht nach „einem durchwachsenen Jahr“ (O-Ton Voss-Tecklenburg) aktuell schon viel Fantasie, um der deutschen Elf ein ähnlich beschwingtes Turnier wie bei der EM in England zuzutrauen. Die Fehlerhäufigkeit war wiederholt in den vergangenen Länderspielen ein Thema. Hendrich ist dennoch guter Dinge, „dass wir bei der WM wieder eine gute Rolle spielen“, aber dafür braucht es bereits in den Gruppenspielen gegen Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August) eine Steigerung. Sonst endet diese Endrunde – analog zu jener der Männer in Katar – in einer bösen Überraschung.

Warum ein komplett aus Wolfsburger Vereinskolleginnen zusammengesetzter Defensivverbund derart schlecht abgestimmt wirkte, erläuterte Hendrich so: „Unser Abwehrverhalten fängt vorne schon an. Ich finde es zu einfach, dass nur auf die letzte Kette zu schieben. Natürlich haben wir an der einen oder anderen Stelle auch nicht gut verteidigt.“

Für das freie Wochenende vor dem Abflug nach Sydney war es für sie selbstverständlich, der Heimat noch einmal einen Besuch abzustatten: „Ich bin noch einmal zu meiner Familie nach Belgien gefahren, um den Kopf freizukriegen und Kraft für Australien zu tanken.“ Sie ist eine der ganz wenigen Protagonistinnen, die im Nationalteam ausländische Wurzeln aufweisen. Als Tochter einer Belgierin und eines Deutschen aus Eupen-Kettenis hat sie das Dreiländereck in ihr Herz geschlossen. In der deutschsprachigen Gemeinde, in der sie mit ihren vier Geschwistern aufgewachsen ist, liegen ihre Wurzeln. Über den FC Teutonia Weiden in Würselen kam sie einst als junge Spielerin zu Bayer Leverkusen.

Abgeklärt und stellungssicher in der Defensive, mutig und kreativ in der Offensive: Kathrin Hendrich. Foto: Imago/ActionPictures

Für Belgien wollte sie trotz des Interesses des dortigen Verbandes übrigens nie international spielen. „Ich habe mich, als es spruchreif wurde, nur mit Deutschland beschäftigt“, sagte sie einmal. „Ich bin froh, dass es so gekommen ist.“ Für die Bewerbung aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland unter dem Slogan „BNG“ (Breaking new ground) für die Frauen-WM 2027 wäre Hendrich mit ihrer Vita eigentlich die beste Botschafterin. „Sportlich besteht eine große Rivalität, aber jetzt gibt es etwas Gemeinsames, bei dem sich alle zusammenschließen und ein tolles Event auf die Beine stellen wollen“, sagt sie. Und natürlich freut sich die Fußballerin jedes Mal, wenn am Aachener Tivoli ein Frauen-Länderspiel steigt: zuletzt im Februar 2021 gegen Belgien (2:0), als Hendrich mit ihrer doppelten Staatsbürgerschaft in aller Munde war.

Sie war bereits 2014 zum damals noch mit vielen Stars und Sternchen gespickten 1. FFC Frankfurt gegangen. Der Champions-League-Erfolg 2015 gegen Paris Saint-Germain – als bis heute letzter reiner Frauenfußballverein – war in der Frauenfußball-Hochburg ihr größter Erfolg. Die geerdete Leistungsträgerin bildete einen wichtigen Teil der Dreierkette unter Taktikfuchs Colin Bell, dem heutigen Nationaltrainer Südkoreas. Als die erfolgreichste Zeit der Hessinnen sich dem Ende zuneigte, wechselte sie zunächst für zwei Jahre zum FC Bayern (2018 bis 2020), ehe sie vor drei Jahren beim VfL Wolfsburg anheuerte.

„Sie geht vorneweg“

Eigentlich erstaunlich, dass es bis ins vergangene Jahr dauerte, bis Hendrich erstmals die Meisterschale in den Händen hielt. Das Frauenfußballmagazin „Elfen“ widmete ihr im Juni 2022 die Titelgeschichte, in einem weißen Hosenanzug und höchst elegant war Kathrin Hendrich auf einem Cover abgebildet, das auch ein Modemagazin hätte zieren können. Aber sie hatte insbesondere in jener Saison 2021/2022 sportlich für Aufsehen gesorgt. Voss-Tecklenburg konnte fast gar nicht anders, als sie als Innenverteidigerin zur festen Größe zu machen: „Sie ist ja keine junge Spielerin mehr, sie hat schon so viel erlebt. Sie geht vorneweg.“

Zur Person Kathrin-Julia „Kathy“ Hendrich begann ihre Karriere im Alter von sieben Jahren in ihrer Heimatstadt beim FC Eupen 1963, ehe sie sich 2003 dem FC Teutonia Weiden anschloss. Bereits mit 17 Jahren verließ sie den Verein aus Würselen und wechselte zum Zweitligisten Bayer 04 Leverkusen. 2014 lockte sie der 1. FFC Frankfurt, mit dem sie ein Jahr später bereits die Champions League gewann. Nach zwei Jahren beim FC Bayern München schloss sich die vielseitige Abwehrspielerin, die alle Positionen der Viererkette bekleiden kann, 2020 dem VfL Wolfsburg an. In der Nationalelf debütierte Hendrich im März 2014 und gehörte zum Team, das Gold bei den Olympischen Spielen 2016 gewann – allerdings war sie wie Lisa Weiß, Lina Magull und Svenja Huth zunächst nur auf Abruf nominiert und kam nicht zum Einsatz. Heute gehört die 31-Jährige mit nunmehr 58 Länderspielen zu den erfahrensten WM-Teilnehmerinnen und hat ihren Platz in der Startelf als Innenverteidigerin eigentlich sicher.

Im vergangenen EM-Sommer war Hendrich zusammen mit ihrer heutigen Vereinskollegin Marina Hegering gesetzt. Abgeklärt und stellungssicher in der Defensive, mutig und kreativ in der Offensive lautete das Urteil bis zum Finale. Doch im Endspiel gegen England (1:2 nach Verlängerung) zeigte sich, dass ihr Stil nicht frei von Risiken und Nebenwirkungen ist. Vor dem 0:1 ließ sie ihre Gegenspielerin Ella Toone ziehen, dann leitete sie das 1:1 von Lina Magull mit einer sehenswerten Balleroberung, einem frechen Dribbling und einem tollen Steilpass ein – um schließlich mit einem verunglückten Klärungsversuch das 1:2 von Chloe Kelly zu begünstigen. Ihre Fehler kosten Titel, monierten Kritiker.

Diese Niederlage schmerzte: Im EM-Endspiel gegen England 2022 zeigte sich, dass Hendrichs Stil nicht frei von Risiken und Nebenwirkungen ist. Foto: Imago/Beautiful Sports

Doch das wird ihrem Stellenwert nicht gerecht. Die 1,74 Meter große Defensivspezialistin vereint viel Routine und solide Grundtechniken und lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Mit ihrem Lebensgefährten Sebastian Griesbeck bildet sie seit langem ein Paar. Der langjährige Zweitligaprofi spielte zuletzt für Greuther Fürth und wechselte nun mit 32 Jahren zu Eintracht Braunschweig – auch um näher bei seiner Lebensgefährtin zu sein.

Fachsimpeln mit dem Freund

Beide habe auch schon zusammen Interviews gegeben, doch sie sind weit davon entfernt, gleiche Bezahlungen auszurufen, zumal beide am besten wissen, wie unterschiedlich die Bedingungen noch sind. „Ich brauche kein Equal Pay“, hat Hendrich häufiger betont, doch natürlich empfindet es auch sie als schöne Wertschätzung, dass jede WM-Teilnehmerin von der Fifa zugesicherte 30.000 US-Dollar (umgerechnet 28.000 Euro) sicher hat. Sollte es ins Achtelfinale gehen, würde sich der Betrag verdoppeln, im Viertelfinale verdreifachen – und beim Finalsieg kämen sogar 270.000 Dollar (252.000 Euro) zur Ausschüttung. Nichtsdestotrotz macht Hendrich parallel einen Abschluss in Bildungswissenschaften. Die duale Karriere hilft generell, um über den Tellerrand zu blicken. Gerade in den nächsten Wochen gilt der Fokus ganz der DFB-Auswahl, wobei erstaunlich ist, dass Hendrich bereits als Grundschülerin in Freundebücher schrieb, sie wolle A-Nationalspielerin werden.

Im weißen Hosenanzug auf dem Cover: Das Frauenfußballmagazin „Elfen“ widmete Kathrin Hendrich eine Titelgeschichte. Foto: MHA/Screenshot