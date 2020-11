Zeugenaufruf : Frau bei Verkehrsunfall in Ostbelgien tödlich verunglückt

Frau bei Verkehrsunfall in Ostbelgien tödlich verunglückt

Die sterblichen Überreste der Frau wurden später auf der Autobahn E40, hinter der Auffahrt/Abfahrt 39 in Richtung Lüttich gefunden (Symbolbild). Foto: dpa/Armin Weigel

Eynatten/Raeren Ein tödlich endender Verkehrsunfall ereignete sich am 28. Oktober im Zentrum von Eynatten/Raeren. Eine Frau wurde von einem Fahrzeug erfasst und mitgeschleift. Die Polizei sucht nun landesweit nach dem Fahrer.

Bisher ist bekannt, dass die verstorbene Frau am Zebrastreifen an der Aachener Straße in Höhe von Haus Nummer 6 stand. Zwischen 18.25 Uhr und 18.40 Uhr wurde sie dann von einem Fahrzeug erfasst und mitgeschleppt.