Bombendrohung : Frachtflugzeug über den Niederlanden von Militärjets abgefangen – Landung in Lüttich

Frachtflugzeug über den Niederlanden von Militärjets abgefangen – Landung in Lüttich

Lüttich Zwei belgische Kampfbomber haben am Dienstagabend ein chinesisches Frachtflugzeug über den Niederlanden abgefangen und zur Landung in Lüttich begleitet. Hintergrund war eine Bombendrohung.

Die niederländische Flugabwehr forderte die beiden belgischen Maschinen des Typs F16 an, nachdem die chinesische Fluggesellschaft Air China Cargo mehrere Bombendrohungen gegen ihre Maschinen in den Sozialen Netzwerken meldete. Das meldet der flämische Rundfunk VRT am Mittwochmorgen unter Berufung auf Informationen des belgischen Verteidigungsministeriums.