Zwei Menschen getötet : Eupener Messerstecher hat „Erinnerungslücke“

Der Verdächtige soll in einem Lokal in der Nähe des Regierungssitzes zwei Männer mit Messerstichen getötet haben (Symbolbild). Foto: dpa/Dirk Waem

Eupen Der Mann, der in der vergangenen Woche in einer Eupener Kneipe zwei Menschen mit einem Messer getötet und fünf weitere verletzt haben soll, kann sich laut seiner Verteidigerin an nichts erinnern. Am Dienstagabend gedachten Hunderte der Opfer.