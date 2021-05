Kostenpflichtiger Inhalt: Zahlreiche Gäste in der Innenstadt : Eupen öffnet Cafés und Restaurants

Das Cafe „Time out“ hatte bereits am Vormittag einige Gäste. Foto: MHA/Nick Förster

Eupen In Eupen durften am Samstag Cafés und Restaurants wieder ihrer Außenbereiche öffnen. Die Eupener nahmen dieses Angebot zahlreich an. Sorgen um einen Anstieg der Infektionszahlen macht sich kaum einer.