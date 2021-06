Terrorverdächtiger Soldat : Erneute Suchaktion nach Jürgen Conings

Genk Der als extrem gefährlich eingestufte belgische Soldat ist weiter auf der Flucht. Am Mittwochmorgen starteten Militärkräfte und Spezialeinheiten eine neuerliche Suchaktion im Nationalpark Hoge Kempen.

Am frühen Morgen hatten sich Einsatzfahrzeuge des Militärs in einem Waldgebiet nahe des Stadions von Fußball-Erstligist KRC Genk versammelt. Von dort strömten die Suchtrupps nach As und Zutendaal im Nationalpark Hoge Kempen aus, um nach dem flüchtigen Jürgen Conings zu suchen. Das berichteten mehrere belgische Zeitungen in Berufung auf die Nachrichtenagentur Belga.