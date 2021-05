Kostenpflichtiger Inhalt: Lockerung in Belgien : Ein wenig Normalität in Eupen, Aufruhr in Brüssel

Die friedliche Ausgelassenheit vom Nachmittag wich in der Nacht in Brüssel einer Auseinandersetzung mit der Polizei, die die Ausgangssperre durchsetzte. Foto: dpa/Hatim Kaghat

Update Eupen In Belgien durften am Samstag Cafés und Restaurants wieder ihrer Außenbereiche öffnen. Ein wenig Normalität kehrte in Eupen ein. Dort blieb es weitgehend friedlich. In Brüssel dagegen musste die Polizei mit Wasserwerfer gegen Feiernde vorgehen.