Extremismusverdacht : Drei Kasernen in Belgien nach verdächtigem Material durchsucht

Drei Kasernen in Belgien nach verdächtigem Material durchsucht

Brüssel Wegen des Verdachts auf Rechtsextremismus im Militär haben Ermittler in Belgien mehrere Kasernen durchsucht.

Die Razzien am Mittwoch sollten zeigen, ob die Verdächtigen mit ihrem Verhalten oder ihren Schriften gegen Gesetze gegen Rassismus, Gewaltaufrufe oder Terrorismus verstoßen haben, wie der Sender RTBF berichtete. Demnach gab es Durchsuchungen in drei Kasernen im Norden und Süden des Landes sowie in acht Privathäusern.