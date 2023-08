Terrassenwettbewerb : Die schönste Gastro-Terrasse in Ostbelgien dürfen Sie nicht verpassen

Frédéric und Angela Noël auf der ausgezeichneten Terrasse ihres Restaurants in Eynatten. Foto: Belinda Petri

Eynatten Der große Terrassenwettbewerb ist entschieden. Unsere Leserinnen und Leser hatten die Möglichkeit, grenzüberschreitend aus über 100 Gastro-Terrassen in der Region ihre Favoriten auszuwählen. Das Ergebnis steht nun fest.

Kater Diamond macht es sich auf einem Weinfass im Innenhof des alten Bauernhofs bequem und blinzelt zufrieden in die Sonne. Neben dem fotogenen Kater gehören noch die Katze Tiffany und der kleine Fundkater Felix zur Familie. „Unsere Katzen sind die eigentlichen Stars des Hauses“, sagt Angela Noël und ihr Mann Frédéric nickt zustimmend. Die beiden Gastronomen brauchen ihr Licht aber nicht unter den Scheffel zu stellen, denn sie haben sich seit der Eröffnung ihres Restaurants Sel et Poivre über Eynatten hinaus einen Namen gemacht.

Terrasse mit südfranzösischem Flair: Kater Diamond versteht sich auf das Savoir-vivre zwischen Wildem Wein, Lavendel und Hortensien. Foto: Belinda Petri

Während Angela Noël im elterlichen „Comme chez toi“ in Eynatten viele Jahre die Gäste willkommen hieß, kochte Frédéric Noël früher in Eupen im elterlichen Restaurant „Ratskeller“ in Eupen. Gemeinsam eröffneten sie 2010 das Sel et Poivre im Ministeriumgebäude in der Gospertstraße, bevor sie in dem historischen Bruchsteinhaus an der Aachener Straße die ideale Wirkungsstätte für ihre französisch-belgische Küche fanden.

Wilder Wein und Lavendel

Im Hof der Anlage liegt eine idyllische Terrasse: Weinranken begrünen die Fassade, große Töpfe mit Lavendel und die zartrosa Blüten der Hortensien versetzen die Szenerie in einen südfranzösischen Landgasthof. Ein Teil der Terrasse ist überdacht und große Sonnenschirme bieten Schatten, sodass man für fast alle Wetterlagen gerüstet ist. Bemerkenswert ist vor allem die Ruhe, denn die viel befahrene Landstraße, die von Aachen nach Eynatten und dann als Eynattener Straße weiter nach Eupen führt, ist kaum noch zu hören, wenn man auf den bequemen Stühlen an den insgesamt 15 Tischen Platz nimmt.

Im Gastraum des Restaurants haben sich inzwischen die letzten Gäste, die am Sonntagmittag in der behaglichen Atmosphäre des großen Gastraums die kulinarischen Angebote des Küchenteams genossen haben, sehr herzlich und vertraut vom Betreiberpaar verabschiedet. Die familiäre Atmosphäre trägt zum Erfolg des Restaurants bei, das wissen nicht nur die zahlreichen Stammgäste zu schätzen.

Auf der Karte finden sich Klassiker wie Vitello tonnato mit Sommertrüffel, Seezunge Müllerin Art oder Rinderfilet vom Aubrac-Rind, einer über 150 Jahre alter robuster französischen Rinderrasse, die aus der Kreuzung von Braunvieh und Maraichine-Rind entstand. Außerdem sind Kalbsnierchen Lütticher Art im Angebot. Die Küche des Sel et Poivre war schon immer bekannt für traditionelle, aber selten angebotene Gerichte mit Innereien und verbucht seit 2015 durchgängig einen Bib Gourmand.

Neuerungen in Planung

Außen alte Bruchsteinmauern, innen gemütliche Behaglichkeit - das Restaurant Sel et Poivre vereint auch in der Küche Tradition und Moderne. Foto: Belinda Petri

Im Eingangsbereich verweist ein Schild auf die Umwandlung der bisherigen Lobby in ein Bistro. „Damit starten wir im Oktober“, sagt Noël und führt aus, dass es dort eine einfache und zugleich hochwertige Bistro-Küche geben soll. „Wir planen eine Art regionaler Tapas, also beispielsweise „Boulets à la liégeoise“ als Häppchen-Portion“, erklärt Angela Noël.

Eine weitere Neuerung wird bereits Mitte August an den Start gehen: die Eröffnung des eigenen Weinhandels, direkt neben der Bäckerei Kockartz an der Aachener Straße. Denn der Fokus lag im Sel et Poivre schon immer auf Wein, betreibt Frédéric Noël doch unter dem Namen „Vinoel“ seit 1993 einen eigenständigen Weinhandel als Spezialist für Weine mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis, wie es auf der Webseite heißt.

Info Das Restaurant liegt gleich an der deutsch-belgischen Grenze an der Aachener Straße in Eynatten. Foto: Belinda Petri Restaurant Sel et Poivre Aachener Straße 140, B-4731 Raeren /www.seletpoivre-eynatten.be Öffnungszeiten: Mo-Di 12-13.30 + 18-21 Uhr, Fr-So 12-13.30 + 18-21 Uhr, Mi-Do Ruhetag Vinoel-Onlineshop: www.vinoel.com