Lage in Belgien : Die Preise steigen, die Löhne auch

Brüssel Auch in Belgien leiden die Menschen unter Energiekosten und Inflation. Doch hier sorgt der automatische Inflationsausgleich dafür, dass auch die Löhne stark steigen. Nicht alle freuen sich darüber.

Senf und Spaghetti sind mehr als ein Drittel teurer, für Frittieröl, Kaffee, Mayonnaise und Mehl müssen die Belgier ebenfalls deutlich tiefer in die Tasche greifen: Die Preise in den Supermärkten des Landes sind laut Verbraucherorganisation Test Aankoop im Vergleich zum letzten Jahr um durchschnittlich zwölf Prozent gestiegen. Die Inflation ist in Belgien so hoch wie seit 1976 nicht mehr. Und sie sorgt nicht nur für explodierende Kosten bei Lebensmitteln, sondern auch für steigende Löhne für Angestellte im öffentlichen Dienst und im privaten Sektor.