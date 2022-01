Coronavirus : So gehen Belgien und die Niederlande mit der Impfpflicht um

In Deutschland streiten Befürworten und Gegner über die angekündigte Impfpflicht. In den Nachbarländern ist es ähnlich. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Brüssel Das Thema Impfpflicht wird nicht nur in Deutschland stark debattiert. Auch in den Beneluxstaaten ist sie umstritten. In den Niederlanden gibt es keine Impfpflicht. In Belgien könnte sie kommen. Auch in Luxemburg wird diskutiert.