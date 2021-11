Gegen Corona-Maßnahmen : 35.000 Menschen demonstrieren in Brüssel

Polizeibeamte und Demonstranten geraten während einer Demonstration gegen die Corona-Ausgangssperre aneinander: Bereits im November 2020 hatten Hunderte Menschen im belgischen Lüttich trotz Versammlungsverbots gegen die nächtliche Corona-Ausgangssperre demonstriert. Am Sonntag fanden Proteste in Brüssel statt. (Archivfoto 2020) Foto: dpa/Marie-Pauline Desset

Brüssel Am Wochenende kommt es in vielen europäischen Städten zu Demonstrationen gegen verschärfte Corona-Maßnahmen. In der belgischen Hauptstadt gegen 35.000 Menschen auf die Straße. Die Polizei habe Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt.