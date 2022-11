Attacke auf Streifenwagen : Belgischer Polizist durchs offene Autofenster erstochen

Die Polizei sperrte den Tatort in Brüssel am Abend ab. Foto: dpa/Hatim Kaghat

Brüssel Am Donnerstagabend wurde in Schaerbeek bei Brüssel ein junger Polizeibeamter in seinem Streifenwagen erstochen, ein weiterer lebensgefährlich verletzt. Die Behörden prüfen, ob es sich um einen terroristischen Akt handelt. Der erschossene Täter soll den Angriff am Morgen auf einer Polizeistation angekündigt haben, woraufhin er in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht wurde. Was über den Fall bislang bekannt ist:

Was genau ist passiert?

Zwei Beamte der Polizeizone Brüssel-Nord, die in einem Fahrzeug im nördlichen Vorort Schaerbeek auf Streife waren, wurden am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr in der Aarschotstraat von einem Mann angehalten, der offenbar mit einem Messer bewaffnet war. Als sie ihr Fenster heruntergelassen hatten, stach der Mann einem Beamten in den Hals und dem anderen in den Arm. Die Beamten riefen Verstärkung und ein Kommissar, der zum Tatort eilte, schoss dem Verdächtigen ins Bein und in den Unterleib.

Wie geht es den Opfern?

Die beiden niedergestochenen Polizisten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizist, dem in den Hals gestochen wurde, laut Polizeigewerkschaft VSOA ein 20-jähriger Mann, erlag seinen Verletzungen. Die Brüsseler Staatsanwaltschaft bestätigte dies. Sein Kollege schwebt in Lebensgefahr.

Was wissen wir über den Täter?

Der Täter wurde angeschossen und ins Krankenhaus gebracht, aber die Staatsanwaltschaft dementiert Berichte, wonach er gestorben sei.

Der Mann hatte am Donnerstag gegen 10 Uhr die Polizeiwache im benachbarten Evere betreten. Dort soll er nach Angaben der Polizei geschrien haben, er wolle Polizisten töten. „Er machte unzusammenhängende Bemerkungen, sprach von Hass gegen die Polizei und bat um psychologische Betreuung“, so die Brüsseler Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung vom Donnerstagabend.

Die Beamten baten den Richter um eine Zwangseinweisung des Mannes, was aber rechtlich nicht möglich war, „da er sich freiwillig einer psychologischen Behandlung unterziehen wollte“, heißt es. Auf Ersuchen des Richters begleitete die Polizei den Mann zur Einweisung in die psychiatrische Abteilung des Universitätsklinikums Saint-Luc in Woluwe. „Die Polizeistreife blieb vor Ort, bis die Person von den Krankenschwestern übernommen wurde. Einige Stunden später nahm die Polizei erneut Kontakt mit dem Krankenhaus auf, um zu überprüfen, ob die Person unter Beobachtung stand. Dann schien es, dass die Person das Krankenhaus verlassen hatte“, so die Brüsseler Staatsanwaltschaft.

Wer führt die Untersuchung durch?

Die Ermittlungen wurden von der Bundesanwaltschaft übernommen, die prüft, ob es sich um einen terroristischen Akt handelt. Die Staatsanwaltschaft hat dies bestätigt. Mehrere Quellen gaben an, dass der Mann „Allahu Akbar“ rief, bevor er die Beamten angriff – die Staatsanwaltschaft kann das nicht bestätigen. „Es wurde eine Absperrung errichtet und mehrere Ermittlungsmaßnahmen angeordnet, um den genauen Hergang zu ermitteln“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Wird die Bedrohungsstufe erhöht?

Die Gesamtbedrohungsstufe für Belgien wird nach dem Anschlag nicht angehoben und verbleibt damit auf Stufe zwei. Dies bestätigte die Koordinierungsstelle für Bedrohungsanalyse (OCAD) am Donnerstagabend. Bedrohungsstufe zwei – auf einer Skala bis vier – bedeutet, dass eine Bedrohung unwahrscheinlich ist.

Wie reagieren die Politiker?

Zahlreiche prominente Politiker brachten ihre Betroffenheit und ihr Mitgefühl zum Ausdruck. So sprach Innenministerin Annelies Verlinden (CD&V) auf Twitter von einer „schrecklichen Tragödie und herzzerreißenden Nachricht“. „Diese Gewalt gegen unser Volk ist inakzeptabel.“

Der Präsident der N-VA, Bart De Wever, und die Ministerin für öffentliche Unternehmen, Petra De Sutter (Groen), bekundeten ebenfalls ihr Beileid. Premierminister Alexander De Croo (Open VLD), der Vorsitzende der Open VLD, Egbert Lachaert, die Ko-Vorsitzende der Groen, Nadia Naji, der PS-Vorsitzende Paul Magnette, der MR-Vorsitzende Georges-Louis Bouchez, der Brüsseler Premierminister Rudi Vervoort (PS), der Brüsseler Bürgermeister Philippe Close (PS) und der Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) betonten ebenfalls ihre Unterstützung für die Polizeibeamten, die ihr Leben zum Schutz der Sicherheit anderer riskieren.

Nos policiers risquent leur vie au quotidien pour assurer la sécurité de nos citoyens. Le drame d'aujourd'hui le démontre, une fois de plus.



Mes pensées vont à la famille et aux amis de l'officier décédé.



Nos policiers risquent leur vie au quotidien pour assurer la sécurité de nos citoyens. Le drame d'aujourd'hui le démontre, une fois de plus.



Mes pensées vont à la famille et aux amis de l'officier décédé.



Mon espoir sincère est que son collègue hospitalisé se portera bien. — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) November 10, 2022

Die flämischen Journalisten Tom Van Grieken und Filip Dewinter berufen sich auf Berichte, wonach der Täter angeblich „Allahu Akbar“ gerufen haben soll. Dewinter betonte sofort, dass der Täter ein „muslimischer Terrorist“ sei.

Wie reagiert die Polizei auf den Angriff?

Die Polizeigewerkschaften VSOA und ACV reagieren schockiert über die „feige“ und „wieder einmal“ „sinnlose“ Gewalt. Sie sind der Meinung, dass das Justizministerium die Verantwortung für die Taten trägt.

„Nach den Informationen, die uns erreichen, hat sich der Täter bei der Polizei gemeldet und gesagt, er wolle einen Anschlag auf die Polizei verüben. Die Justiz hielt es jedoch nicht für angebracht, ihn zu verhaften. Eine Schande! Eine Schande! Eine Schande! Eine Schande! Schande!“, schrieb die ACV auf Facebook. „Eine davon wäre die Bekämpfung von Gewalt gegen die Polizei. Hallo Vincent Van Quickenborne?“, heißt es in Richtung des Justizministers. „Die Diskrepanz zwischen Wort und Tat könnte nicht größer sein.“

