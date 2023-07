Verunreinigungen : Belgische Ferrero-Fabrik zum zweiten Mal von Salmonellen betroffen

Die Ferrero-Fabrik in Arlon. Wegen eines Salmonellen-Befunds hat der Schokoladenhersteller Ferrero in seinem Werk im belgischen Arlon die Produktion zum Teil eingestellt. Foto: dpa/Eric Lalmand

Arlon Wegen eines Salmonellen-Befunds hat der Schokoladenhersteller Ferrero in seinem Werk im belgischen Arlon die Produktion zum Teil eingestellt.

Kein Endprodukt sei positiv getestet worden, teilte das Unternehmen in Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Man habe die zuständige Behörde dennoch darüber informiert, dass Salmonellen gefunden worden seien „und einen Teil der Produktionslinie außer Betrieb gesetzt“. Es ist bereits der zweite Ausbruch von Salmonellen in der belgischen Fabrik.