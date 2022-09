„Drogen-Terror“ : Belgiens Justizminister im Visier der Verbrecher

Brüssel Die Drogenmafia eskaliert den Konflikt mit dem belgischen Staat: Gerade erst vereitelten Ermittler die Entführung des Justizministers. Und in den Straßen Antwerpens herrscht ein „Drogenkrieg“.

Man stelle sich vor, Bundesjustizminister Marco Buschmann sollte von der Drogenmafia gekidnappt werden. In der Nähe seines Wohnhauses würde ein Auto mit Kalaschnikows und anderen Waffen entdeckt. Ermittler könnten die Entführung noch verhindern, doch der Schock sitzt tief. So ist es gerade im Nachbarland Belgien geschehen. Dort hatten Kriminelle aus dem Drogenmilieu den Frontalangriff auf den Staat geplant. Die Behörden sprechen von einer „ernsten Bedrohung“ des Justizministers Vincent Van Quickenborne, der der wuchernden Drogenkriminalität zuletzt den Kampf angesagt hatte.

Belgien mit seinen gerade mal 11,5 Millionen Einwohnern ist zu einem der wichtigsten Umschlagplätze für Drogen in Europa geworden. Diese kommen am Hafen von Antwerpen an und werden von dort aus über den Kontinent, nach Asien, in den Nahen Osten oder auch nach Australien verteilt. Der zweitgrößte Einfuhrhafen für Kokain ist Rotterdam. Die Häfen sind für die internationale Drogenbanden sehr attraktiv.