Im belgischen Eupen : Zwei IS-Sympathisanten wegen geplantem Anschlag festgenommen

Eupen Belgische Ermittler haben einem Medienbericht zufolge einen Anschlag zweier IS-Sympathisanten auf Polizeikräfte verhindert. Sie sind in der Region Eupen festgenommen worden.

Wie der Sender RTBF am Donnerstag unter Berufung auf nicht benannte Quellen berichtete, sind die beiden Minderjährigen am Wochenende in der Region Eupen nahe der deutschen Grenze bei Aachen festgenommen worden. Sie sollen einen Messerangriff auf Polizisten geplant haben. Details wurden nicht genannt.

In einem im Internet veröffentlichten Video hatten die beiden jungen Männer dem Bericht zufolge vor ihrer Festnahme der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen. Es bestehe keine Verbindung zu dem Terroranschlag in Wien, bei dem ein IS-Sympathisant am Montag vier Menschen getötet hatte, hieß es.