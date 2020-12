Durchfahrtsverbot im Hohen Venn : Belgien will Einreisende strikter kontrollieren

Brüssel/Lüttich Belgien will Einreisende ab Freitag verstärkt kontrollieren, um Quarantänepflichten in der Corona-Krise durchzusetzen. Außerdem soll dem Ansturm von Touristen im Hohen Venn mit Durchfahrtsverboten gestoppt werden.

Schnee in der Eifel hat in den vergangenen Tagen sowohl auf der deutschen als auch auf der belgischen Seite zu einem Ansturm von Touristen geführt. Belgien reagiert mit Gegenmaßnahmen: Ab dem 1. Januar sollen um 8 Uhr alle öffentlichen Parkplätze im belgischen Hohen Venn gesperrt werden. Außerdem soll die Durchfahrt von 8 bis 17 Uhr verboten werden. Ausgenommen davon sind Rettungskräfte und der öffentliche Nahverkehr. Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 3. Januar gelten, wie der Lütticher Provinzgouverneur Hervé Jamar bekanntgab. Das Grenzecho hatte darüber berichtet.

Außerdem sollen Einreisende stärker kontrolliert werden. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Donnerstag unter Berufung auf die Bundespolizei. An Grenzübergängen an Autobahnen, an Bahnhöfen und Flughäfen soll die Polizei stichprobenartig überprüfen, ob Einreisende das nötige Formular ausgefüllt haben. Ausländer, die aus roten Zonen nach Belgien kommen, müssen zudem einen frischen, negativen PCR-Test vorlegen.

Die belgische Regierung hatte angekündigt, dass von Donnerstag an alle Rückkehrer aus ausländischen roten Zonen mit hohen Infektionszahlen in Belgien in Quarantäne müssen. Sie müssen zudem am ersten und am siebten Tag der Quarantäne einen Coronavirus-Test machen. Ausgenommen sind Reisende, die weniger als 48 Stunden in einer roten Zone im Ausland waren.