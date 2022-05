Zugausfälle und Verspätungen : Belgische Eisenbahnen werden ab Montag bestreikt

Lüttich Reisenden, die zum Wochenbeginn mit dem Zug in Belgien unterwegs sind, drohen Unannehmlichkeiten. Die nationale Bahngesellschaft SNCB erwartet einen mehrtägigen Streik.

Die belgische Eisenbahn rechnet bereits am Abend des Montag, 30. Mai, mit Einschränkungen. Ab 22 Uhr könnte in den Provinzen Lüttich, Namur und Luxemburg der gesamte Bahnverkehr eingestellt werden. Im Rest des Landes werde ein Notbetrieb eingerichtet werden können, so dass voraussichtlich zumindest etwa jeder vierte Zug fahre.