Streit um Sozialabkommen : Bahnstreik legt ab Mittwochabend zahlreiche Züge in Belgien lahm

Bahnstreik legt ab Mittwochabend zahlreiche Züge in Belgien lahm

Besonders in den Hauptbahnhöfen der Hauptstadt Brüssel werden lange Schlangen erwartet (Archivbild). Foto: dpa/Nicolas Maeterlinck

Brüssel Nachdem die Verhandlungen um ein neues Sozialabkommen zwischen den Mitarbeitern und der belgischen Bahn gescheitert sind, müssen sich viele Pendler am Donnerstag auf Ausfälle einstellen. Der Streik dauert ab Mittwochabend 22 Uhr genau einen Tag lang an.

Vom Streik ist auch der Regionalexpress 29 von Aachen Hauptbahnhof über Verviers nach Spa-Géronstère betroffen. Wie oft der Zug, der in Belgien als L37 verkehrt, am Donnerstag verkehren wird, sei aktuell noch unklar, so der Aachener Verkehrsverbund. Ein Umstieg auf Alternativen wird jedoch empfohlen.