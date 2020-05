Neue Anti-Corona-Initiative : Belgien setzt jetzt auf „Kontakt-Tracing“

Eine eigens eingerichtete Telefonzentrale in Eupen soll bei der telefonischen Kontaktaufnahme zu Infizierten helfen (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Eupen Im Kampf gegen das Coronavirus setzt Belgien jetzt auf das sogenannte „Kontakt-Tracing“. Dazu soll in der Deutschsprachigen Gemeinschaft eine spezielle Telefonzentrale eingerichtet werden.

Ziel der am Freitag vorgestellten gemeinsamen Initiative des Föderalstaates, der Regionen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) ist es, die Infektionsketten zu durchbrechen. So sollen Erkrankte schneller ausfindig gemacht und isoliert werden, statt große Teile der gesamten Bevölkerung zu isolieren. In Eupen erklärte der Gesundheitsminister der DG Antonios Antoniadis zusammen mit Ärzten und Gesundheitsexperten das Konzept.