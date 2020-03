Zahl der Infizierten steigt : Belgien reagiert mit drastischen Maßnahmen auf das Coronavirus

In der Nacht von Freitag auf Samstag traten drastische Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Belgien in Kraft. Foto: dpa/Laurie Dieffembacq

Brüssel In Belgien ist die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen bis zum Wochenende auf 556 gestiegen. Drei Senioren im Raum Brüssel zwischen 73 und 90 Jahren sind an der Epidemie gestorben.

Die Regierung hat einschneidende Maßnahmen ergriffen: So wird für drei Wochen der Unterricht in den Schulen ausgesetzt, allerdings müssen sie weiter Auffang und Betreuung der Mädchen und Jungen anbieten – besonders für Eltern im Pflege- und Sicherheitsbereich. Kinderkrippen bleiben offen. Alle Cafés, Diskotheken und Restaurants müssen schließen. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus traten in der Nacht zum Samstag in Kraft und gelten bis zum 3. April, dem Beginn der zweiwöchigen Osterferien. „Es muss vermieden werden, dass die Großeltern sich um die Kinder kümmern müssen“, betonte Premierministerin Sophie Wilmès laut der Tageszeitung "Grenzecho".