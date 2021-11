Coronavirus : Belgien drohen noch strengere Maßnahmen

Drohen in Belgien strengere Maßnahmen, um die Kliniken und die Pfleger zu entlasten? Foto: dpa/Jan Woitas

Brüssel/Aachen Angesichts von Infektionszahlen in Rekordhöhe tritt der Konzertierungsausschuss am Freitag zusammen. Der Gesundheitsminister droht schon mit Restriktionen in allen Bereichen.