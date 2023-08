Ausflugstipp : Reizvolle Schlösser und Gärten an der Maas

Namur Direkt an der Maas, unweit von Namur und Dinant, laden die Wassergärten von Schloss Annevoie und die großzügige Gartenanlage von Schloss Freÿr zu Spaziergängen und Entdeckungen ein.

Charles Alexis de Montpellier war vermögender Schmied zu der Zeit, als Eisenindustrie die Region prägte. Er erwarb die Gutsherrschaft Annevoie und legte in den Jahren 1758 bis 1776 die Gärten an, die noch heute mehr zum Ruhm von Annevoie beitragen als das Schloss – das übrigens nicht zu besichtigen ist. Charles Alexis de Montpellier war ein Gartenästhet durch und durch. Er verstand es, die Stilrichtungen der italienischen, französischen und englischen Gartenkunst harmonisch zu verbinden. Man erkennt den französischen Stil, bei dem alles wie mit dem Lineal gezogen zu wachsen hat. Die italienische Gartenplanung findet ihren Ausdruck in den 50 Wasserspielen und den verschiedenen Gartenräumen. Der Salon des Wildschweins (le Salon du Sanglier), gleich hinter der Seufzerallee (l’Allée des Soupirs), ist so ein typisches Gartenzimmer. Umringt von einer dichten Buchenhecke thront mittendrin die opulente Skulptur eines Ebers. Die Inspiration dazu holte sich Charles Alexis de Montpellier auf eine seiner vielen Reisen, in diesem Fall vom Uffizien-Palast in Florenz. Gerne hätte er eine Kopie des Originals gehabt – und zwar in Bronze. Aber das war zu teuer, das Budget reichte nur für einen Eber aus Kalkstein.