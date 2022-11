Generalstreik : Am Mittwoch steht Belgien still

Mehr als die Hälfte aller Zugverbindungen der SNCB soll ausfallen. Foto: dpa

Brüssel Flüge und Zugverbindungen sind gestrichen. Auch Supermärkte bleiben wohl zu. Die Gewerkschaften in Belgien rufen für Mittwoch zum nationalen Streiktag auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Angesichts der immer weiter steigenden Inflation, hoher Energiepreise und großer Sorgen rufen mehrere belgische Gewerkschaften zu einem Generalstreik für kommenden Mittwoch, 9. November, auf. Das Land wird wohl größtenteils stillstehen. Schon ab Dienstagabend um 22 Uhr werden Züge des Nah- und Fernverkehrs nur sehr eingeschränkt fahren, wie der belgische Rundfunkt RTBF berichtet. Auch die belgischen Flughäfen rechnen mit massiven Störungen.

Die Nahverkehrsgesellschaften hoffen, einen Alternativfahrplan anbieten zu können. Die regionalen Unternehmen (TEC, STIB, De Lijn) bitten die Fahrgäste, sich auf den Websiten zu informieren. Die nationale Bahngesellschaft SNCB teilte am Montag mit, dass ein Viertel der Züge verkehren werde und verwies ebenfalls auf ihre Website. In den Provinzen Namur und Luxemburg würden aber so gut wie keine Züge fahren, heißt es. Thalys, der Köln und Aachen über Brüssel mit Paris verbindet, soll nach Angaben des Unternehmens fahren.

Laut RTBF rechnen auch die Flughäfen mit annullierten Flügen, insbesondere der Airport in Brüssel. Der Flughafen hat bereits 40 Prozent der Flüge gestrichen oder verlegt, wie es am Montag auf der Flughafenwebsite hieß. Es sei aber nicht notwendig, früher am Flughafen zu sein, wenn der eigene Flug stattfinden soll.

Die Arbeitnehmervertreter in Belgien fordern nach Medienberichten unter anderem eine Preisobergrenze für Gas und Strom. Außerdem verlangen sie eine Anpassung des Lohngesetzes. Die Gewerkschaften fordern die Arbeitgeber zudem auf, sich nicht mehr gegen die automatische Indexierung der Löhne zu stellen, wie das „Grenzecho“ schreibt.

Es sind aber nicht nur Bahnen und Flughäfen von dem Streik betroffen, vielmehr fordern die Gewerkschaften allgemein dazu auf, die Arbeit niederzulegen. So kann es nach Medienberichten auch zu Problemen bei der Post und an Schulen kommen. Diese würden zwar nicht geschlossen, es könnten aber Lehrkräfte streiken. Auch Supermärkte könnten morgen geschlossen bleiben. Laut der christlichen Gewerkschaft sollen Delhaize-, Carrefour- und Lidl-Filialen nicht öffnen, wie das „Grenzecho“ berichtet. Auch die großen Einkaufszentren in den Großstädten sollen demnach von Streikaktionen betroffen sein.

(mgu)