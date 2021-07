Mit Schwimmreifen ins Wasser gesprungen : 22-jähriger Eupener stirbt im Hochwasser

In Belgien sind laut Medieninformationen zwei Menschen in Folgen des Unwetters gestorben. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Brüssel In Belgien sind Medienberichten zufolge zwei Menschen im Zusammenhang mit Starkregen in der Provinz Lüttich ums Leben gekommen.

Das berichtete der öffentlich-rechtliche Sender RTBF am Donnerstagmorgen unter Berufung auf die Gouverneurin der Provinz, Catherine Delcourt. Die Umstände seien noch unklar.

Laut „Grenzecho“ starb ein 22-Jähriger in Eupen in der Nähe von Aachen, nachdem er im Eupener Ortsteil Nispert mit einem Schwimmreifen in den reißenden Stadtbach gesprungen war. Rettungskräfte hätten inzwischen seine Leiche gefunden.