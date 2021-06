Große Schäden in Belgien : 17 Menschen durch Tornado verletzt

Beauraing Durch einen Wirbelsturm am Samstagabend wurden 92 Gebäude in Südbelgien beschädigt und zahlreiche Menschen verletzt.

Die meisten der Verletzten hatten sich dem Bericht zufolge auf der Terrasse eines Cafés aufgehalten, als der lokale Wirbelsturm am Samstagabend wütete. Beaureaing liegt an der französischen Grenze südlich der belgischen Stadt Namur.

Auch in den Niederlanden könnte es am Wochenende einen Tornado gegeben haben. Dort haben Unwetter erhebliche Schäden angerichtet. Westlich von Utrecht wurden sechs Häuser so stark beschädigt, dass sie vorläufig nicht mehr bewohnbar sind, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Samstag berichtete. Neun Menschen wurden durch Folgen des Sturms verletzt, der am Freitag lokal begrenzt wütete.